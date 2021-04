Ryan Giggs erklærer sig uskyldig i overfaldssag

Ryan Giggs erklærer sig uskyldig i en sag, hvor han er tiltalt for overfald mod to kvinder.

Ryan Giggs er tiltalt i tre punkter og skal møde op i retten i Manchester igen 26. maj.

47-årige Giggs er tiltalt for at forvolde fysisk skade på en kvinde i 30'erne, der formentlig er eller var hans kæreste. Derudover er han anklaget for en mildere voldsparagraf i en sag, der omhandler en kvinde i 20'erne.

Giggs er også tiltalt for tvang og kontrollerende adfærd i perioden fra december 2017 til november 2020.

De to voldssager har været kendt i længere tid. Giggs blev således arresteret 3. november 2020, efter at politiet to dage forinden var blevet kaldt ud til husspektakel på fodboldtrænerens hjemmeadresse.

I den forbindelse fortalte politiet, at kvinden i 30'erne måtte behandles for mindre fysiske skader.

Ryan Giggs, der hele tiden har nægtet beskyldningerne imod ham, blev løsladt mod kaution 20. november.

Ryan Giggs har været landstræner for Wales siden 2018, men Det Walisiske Fodboldforbund reagerede prompte på anklagerne mod ham. Derfor får Giggs ikke lov til at lede waliserne til EM.

Den opgave er blevet tildelt Robert Page, der er assistenttræner på det walisiske landshold.