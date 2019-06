Rutinerede Møllgaard dufter DM-guld i Aalborg

Rutinerede Henrik Møllgaard spillede en fornem kamp for Aalborg, der var tvunget til at vinde i Gudme for at holde gulddrømmen i live efter nederlag i den første kamp på hjemmebane.

- Det var en fed håndboldkamp og en finale værdig. Den gik jo til sidste sekund, som den skal. Det er fedt, at vi rammer hinanden igen på søndag.

- Det er længe siden, at vi har vundet over GOG, så det var et meget rart tidspunkt at få hul på den på, siger Henrik Møllgaard.

Han kunne godt fornemme, at alt i Gudme var gjort klar til guldfest, og med visheden om, at det er længe siden, at Aalborg har slået GOG, så skulle Aalborg for alvor vise moral.

- Det var et andet pres på GOG i dag. Der var dækket op til guldfest, og det satte nogle af de unge en smule under pres.

- Der er rigtig meget karakter på vores hold, og det har vi også vist tidligere, når tingene spidser en smule til. Vi har været presset, og det gør os ekstra glade, og jeg er sikker på, at vi bliver dansk mester på søndag, siger den tidligere Paris Saint-Germain-spiller.

Han åbner dog for, at den tredje finale mentalt kan blive anderledes, fordi GOG måske ikke længere føler det samme pres som torsdag aften.

- De er dygtige. Jeg glæder mig til at se det mentale spil, der går i gang. Der var mærkbar forskel på GOG, da de var favoritter, og der var dækket op til guldfest.

- Det kan være, det så er dem, der kommer med bulder og brag og vinder på søndag, fordi de har fået frigivet noget energi.

- Det bliver spændende at se, og derfor er det også sjovt at have de her lidt længere serier mod hinanden, hvor der både sker noget mentalt, men også rigtig meget taktisk, siger Aalborg-profilen.