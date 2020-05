Rustne Bayern lægger fra land med sikker sejr

Sydtyskerne indledte søndag slutspurten mod endnu et sæt guldmedaljer, da de forsvarende mestre var på besøg i hovedstaden hos Union Berlin i begge holds første kamp efter coronapausen.

To måneders kamppause har ikke blæst Bayern München ud af mesterskabskursen.

Det endte med en sikker sejr til gæsterne på 2-0.

Dermed har Bayern München på førstepladsen i Bundesligaen fortsat fire point ned til Dortmund på andenpladsen med otte kampe tilbage.

Marcus Ingvartsen var med fra start for hovedstadsklubben, men gjorde ikke meget væsen af sig.

Spillet var ikke ubetinget kønt søndag. Den sidste skarphed manglede forståeligt nok hos begge hold.

Det var dog tydeligt, at Bayern havde mere kvalitet. Efter små 20 minutter prikkede Thomas Müller bolden i mål efter et indlæg, men tyskeren var offside, og scoringen blev hurtigt annulleret.

Men hjemmeholdet var nu advaret. Bayern pressede på, og fem minutter før pausen kom den store mulighed så.

Union Berlins Neven Subotic sparkede i eget felt ud efter bolden. Serberen havde dog ikke set, at Leon Goretzka var på vej mod den. I stedet for at ramme bolden, nedlagde Subotic Bayern-spilleren, og dommeren kunne uden ret meget betænkningstid pege på straffesparkspletten.

Robert Lewandowski omsatte sikkert forsøget til 1-0.

I anden halvleg stod der Bayern på det meste. Union Berlin havde trods stillingen ikke travlt, men placerede sig dybt på egen banehalvdel.

Det gav Bayern masser af boldbesiddelse, men også en kompakt Berlin-defensiv at bryde op. Og gæsterne var rustne.

Det var da også på en dødbold, at 2-0-målet ti minutter før tid blev scoret. Benjamin Pavard steg til vejrs efter et hjørnespark, pandede bolden i nettet og så godt som lukkede kampen.

FC Köln og Mainz lagde søndag eftermiddag ud med at spille 2-2. Köln var foran 2-0, men Mainz fik i anden halvleg kæmpet sig tilbage, så det endte med pointdeling.

Pierre Kunde Malong lavede med 20 minutter tilbage det udlignende mål efter en fremragende solotur ned gennem midten af Kölns banehalvdel.