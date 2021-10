Rusten forsyningskæde presser cykelholdene

Selv om der stadig er andre løb, der skal køres, er pausen fra landevejen nær. Og den falder i år på et tørt sted for de mange mekanikere, der kæmper for at få enderne til at mødes.

Lombardiet Rundt markerer lørdag afslutningen på World Tour-sæsonen for verdens største cykelhold.

Trængsel i havne, coronalukkede fabrikker og en stor efterspørgsel har skabt globale forsyningsproblemer, der sætter mange brancher under pres.

Ikke mindst cykelbranchen.

For almindelige cykelforhandlere kan det være svært at få det rigtige grej hjem, og også de professionelle hold mærker konsekvenserne af det pressede marked, konstaterer sportsdirektør hos Uno-X Christian Andersen.

- Det har skabt en del mere arbejde til os, siger han.

- Man må søge på andre markeder for at finde de produkter, man skal bruge. Vi har ikke brugt de kontakter, hvor vi normalt ville få det. Vi har måttet bruge andre måder til at få fat på produkterne.

Presset betyder blandt andet, at det norske cykelhold ikke sælger ud af sit overskudslager i år, som det ellers plejer at gøre.

- Det tør vi ikke, før vi har noget nyt. Vi skal være sikre på, at vi har, så vi kan blive nogenlunde ekviperet, siger han.

At de friske forsyninger ikke længere kommer i samme mængder, kan på World Tour-holdet Ineos ses ved, at lageret simpelthen er skrumpet.

Det beretter Rune Kristensen, der er mekaniker på holdet.

- Lageret er ikke så imponerende, som det har været, siger han.

- Vi kan se, at nogle af vores leverandører har problemer med at få råmaterialer hjem til produktion. Der har været projekter, der er blevet udskudt, fordi de ikke kan få råmaterialer til at lave nye prototyper.

Af samme årsag er holdene nødt til at prioritere noget hårdere, når cyklerne skal friskes op.

- Hvis vi havde et styrt, ville vi førhen skifte en del på cyklen, fordi det ikke så godt ud. Det var kosmetisk. Nu skifter vi ikke bare for at skifte. Vi skifter, hvis det er gået i stykker, lyder det fra mekanikeren.

Det kunne dog være værre.

I kampen om reservedele er cykelholdene bedre stillet end så mange andre i branchen, som også er på udkig efter gearskiftere, tandhjul, kassetter og kranke, forklarer Rune Kristensen.

Blandt andet fordi de store cykelproducenter ikke er meget for at lade holdene køre rundt med gammelt udstyr, hvis nye modeller er på vej på markedet.

- Op på det her hold er vi endda også godt stillet i forhold til mange andre, siger Ineos-medarbejderen.

Lombardiet Rundt er årets sidste monument. Løbet strækker sig over 248 kilometer i det nordlige Italien.