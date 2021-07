Alexander Kudashev står foran at skulle deltage ved sit første OL, selv om det var tæt på at blive forhindret.

Russiske svømmere er alligevel med ved OL efter doping-tvivl

De to russiske svømmere Alexander Kudashev og Veronika Andrusenko kan alligevel stille til start, når OL begynder i Tokyo på fredag.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) meddeler natten til mandag, at den afviser, at de to svømmere skal midlertidig suspenderes.

Det var de ellers blevet i sidste uge, da Det Internationale Svømmeforbund (Fina) ønskede at undersøge nærmere, om de havde forbrudt sig på antidopingreglerne.

Det skete, efter at Det Internationale Antidopingagentur (Wada) havde fundet belastende materiale på de to svømmere på et antidopinglaboratorie i Moskva.

CAS skriver i afgørelsen, at den ikke mener, at "Fina kan løfte bevisførelsen tilfredsstillende".

- Vi er taknemmelige for deres hurtige behandling af denne sag, og vi vil både respektere og gennemføre CAS' beslutning, siger Fina-præsident Husain Al-Musallam til forbundets hjemmeside.

30-årige Andrusenko har deltaget ved OL i både 2012 og 2016. Hun stiller op i 200 meter fri ved OL.

25-årige Kudashev står foran at skulle deltage ved sit første OL. Han stiller op i 200 meter butterfly.

De to atleter kommer dog ikke til at deltage under det russiske flag, da Rusland på grund af dopingsanktioner er blevet udelukket fra OL. Russiske atleter stiller derfor op under neutralt flag.