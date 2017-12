Russiske atleter melder sig under olympisk flag til OL

For at beskytte rene russiske atleter har Den Internationale Olympiske Komité (IOC) sagt, at disse kan stille op under neutralt flag til OL.

Mens Rusland som nation i sidste uge blev udelukket fra vinter-OL i Pyeongchang, så melder flere af landets atleter sig klar til at tage imod tilbuddet om at stille op under det olympiske flag i Sydkorea.

Den mulighed er flere klar til at gøre brug af ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Dmitry Dubrovsky, som er præsident for Ruslands skihop- og nordisk kombineret-forbund, siger, at atleterne har stemt for deltagelse.

- Medlemmerne af det russiske skihophold har holdt et møde og enstemmigt vedtaget at deltage ved de olympiske lege under det neutrale flag, siger Dubrovsky til Tass.

Præcis samme meddelelse lyder fra Alexander Zubkov, som er præsident for Ruslands bobslædeforbund.

Han er selv en af de russiske atleter, som er blevet afsløret i brug af doping under OL i Sotji i 2014. Her vandt han to guldmedaljer, som han siden har måttet aflevere tilbage.

Zubkov har tidligere udtalt, at han mente, at de russiske atleter burde drage til OL, selv om man ikke kunne stille op under det russiske flag.

- Vi er sat i en situation, hvor vi skal konkurrere uden nationalmelodi og flag, men vi er nødt til at bevise styrken i russisk sport, sagde han for nylig.

De russiske atleter, som ønsker at stille op under det olympiske flag, skal dog først godkendes af IOC, som vil være sikre på, at udøverne ikke har været blandet ind i det organiserede dopingsnyd i Rusland.