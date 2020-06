Russiske atleter: Ubetalt bøde kan koste os OL-deltagelse

Selv om sommer-OL grundet coronapandemien er udskudt til 2021, skal russiske atletikudøvere efter alt at dømme stadig stille op under neutralt flag, da landets atletikforbund er udelukket for dopingsnyd.

Endnu består dog en økonomisk hurdle, som kan forhindre de russiske atletikfolk i overhovedet at kunne stille op som neutrale.