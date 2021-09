Russisk tennisstjerne slår sig i US Open-semifinale

Daniil Medvedev var for stor en mundfuld for den hollandske kvalifikationsspiller, der blev sendt ud af kvartfinalen i den amerikanske grand slam-turnering med et nederlag i fire sæt.

Han har været en af overraskelserne i US Open, men tirsdag gik den ikke længere for Botic van de Zandschulp.

Medvedev vandt med cifrene 6-3, 6-0, 4-6, 7-5 og tabte dermed for første gang i turneringen et sæt.

I semifinalen venter enten canadiske Felix Auger-Aliassime eller 18-årige Carlos Alcaraz fra Spanien.

Daniil Medvedev satte sig hurtigt på kvartfinalen med et servebrud i første parti. Botic van de Zandschulp bed senere lidt fra sig ved at vinde i russerens serv til 3-5, men Medvedev svarede igen ved at bryde tilbage og tage første sæt.

I andet sæt kunne hollænderen intet stille op, mens han altså i tredje vågnede op til dåd og blev den første i US Open til at vinde et sæt over Daniil Medvedev.

Zandschulp voldte også Medvedev problemer i fjerde sæt, men altså ikke nok til at sende kampen ud i et femte og sidste sæt.

Kvartfinalepladsen er Botic van de Zandschulps hidtil bedste grand slam-resultat. Hollænderen rangerer som nummer 117 på verdensranglisten.

Daniil Medvedev har tidligere været i to grand slam-finaler - herunder i US Open i 2019 - men har endnu sin første sejr til gode.