Russisk tennisprofil cruiser i US Open-finale

Felix Auger-Aliassime kæmpede, men måtte give fortabt over for Daniil Medvedev, da de to tennisspillere fredag tørnede sammen i US Open-semifinalen.

Daniil Medvedev vandt med cifrene 6-4, 7-5, 6-2 og skal i finalen enten møde Novak Djokovic eller Alexander Zverev. De to mødes i den anden semifinale natten til lørdag dansk tid.

Det er tredje gang, at 25-årige Medvedev er i en grand slam-finale. I 2019 nåede han også frem til kampen om trofæet i US Open. Han har dog stadig til gode at vinde en af tennissportens største turneringer.

Men nu får den ranglede russer altså endnu en ny mulighed takket være en sikker præstation mod Felix Auger-Aliassime.

Medvedev brød canadieren til 4-3 på vej mod sætsejren i første sæt. I andet sæt kom Auger-Aliassime foran 4-2, inden Medvedev hævede niveauet og vendte sættet på hovedet med to servebrud.

I tredje sæt startede Auger-Aliassime med at holde sin serv, men derfra tog Medvedev helt over. På kun små 20 minutter gik russeren fra 0-1 til 5-1, og så var finalebilletten for alvor inden for rækkevidde.

Canadieren holdt sin serv til 2-5, men han trak blot pinen ud. I eget udlæg lukkede Medvedev kampen.