Russisk speedwaykører står for presset og vinder VM

Med et forspring på ni point skulle meget gå galt for russeren Artem Laguta, hvis han ikke skulle vinde VM-serien i speedway.

Det lykkedes trods problemer at skrabe point nok sammen til at gå videre fra de indledende heat, og med en plads i semifinalen var han sikker på at vinde samlet.

Han snuppede guldet foran polske Bartosz Zmarzlik, som vandt lørdagens løb.

Emil Sayfutdinov fra Rusland sluttede på podiets sidste trin.

Danske Leon Madsen viste lovende takter, men røg ud i en stærkt besat semifinale, mens Anders Thomsen ikke kom videre fra de indledende heat.

De to danskere endte henholdsvis som nummer 7 og 11 i grandprixserien. Det betyder, at ingen af dem er garanteret en plads i næste års serie, da kun top-6 får automatisk adgang.

Madsen fik en perfekt start lørdag ved at vinde sine tre første heat og lå på et tidspunkt på en førsteplads på dagen.

Men i sine to sidste indledende heat blev han henholdsvis nummer tre og fire og havde heller ikke, hvad der skulle til for at true Laguta og Zmarzlik i kampen om finalepladser.

VM-duellen blev afgjort i samme semifinale, men forinden havde et mindre drama udspillet sig på den polske speedwaybane.

Selv om han kom ind med et forspring, var Laguta i fare for at miste kontrollen over verdensmesterskabet.

En fjerdeplads i russerens tredje kørsel betød, at han var under stort pres i de efterfølgende heat. Men Laguta viste sit høje niveau ved at vinde sine to sidste heat, og også i semifinalen var han suveræn.

Titlen var i hus, og så manglede blot den endelige finale. Zmarzlick havde ikke de store problemer med at sikre grandprixsejren foran Sayfutdinov, mens Laguta sluttede på fjerdepladsen.