Russisk modvilje stopper norsk plan om kampe i Danmark

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og andre, som ikke ønsker at se Danmark lægge haller eller baner til diverse udenlandske holds kampe for at undgå coronakarantæne i hjemlandet, kan i første omgang ånde lettet op.

Den norske håndboldklub Vipers Kristiansand pønsede på at flytte holdets to Champions League-opgør mod russiske Rostov-Don til Danmark for at undgå at skulle i karantæne, når holdet returnerede fra kampen i Rusland.

Sagen er nemlig den, at alle nordmænd, som i øjeblikket rejser til Rusland, skal i ti dages karantæne, når de kommer hjem.

Men forsøget på at rykke kampen til Danmark er lagt i graven, oplyser Vipers.

- Det er desværre ikke aktuelt længere, da Rostov-Don ikke ønsker at spille to kampe på neutral grund, skriver Vipers' administrationschef, Morten Løvø, i en mail.

De to hold skulle have spillet det første opgør i denne uge på russisk grund, men det er udsat grundet coronasituationen i Rusland. Om en lille måneds tid skal de to hold efter planen mødes i Norge.

Rostov-Dons afvisning af at spille begge kampe på neutral grund ærgrer altså den norske klub. Til gengæld skaber udmeldingen formentlig glæde i DIF.

Da det kom frem, at Vipers ville forsøge at lægge kampene på dansk grund, var DIF-direktør Morten Mølholm ikke begejstret ved tanken.

- Rent moralsk synes vi, det vil være forkert, hvis man laver sådan et "safe haven" for udenlandske hold, sagde han.

- Det er i en situation, hvor vi Danmark i forvejen gør meget inden for idrætten for at begrænse smittespredningen for i det hele taget at få lov til at dyrke vores idræt.

- Så kan det ikke være rigtigt, at udenlandske hold skal bruge dansk grund til sådan noget.

Han kan ånde lettet op i første omgang, men tiden må vise, om andre klubber eller lande kan få lignende idéer.

Vipers og Rostov-Don ligger med i toppen af den Champions League-gruppe, hvor de danske mestre fra Team Esbjerg også befinder sig.