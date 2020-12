Russisk landstræner undskylder efter hård DHF-kritik

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) havde op til EM ellers pointeret, at den slags forseelser ville medføre en hjemsendelse, men Ambros Martin fik lov at blive til mesterskabet.

Landstræneren for Ruslands håndboldkvinder, Ambros Martin, slap mandag med en advarsel, efter at han lørdag bevægede sig ud af den røde boble, som trupperne befinder sig i ved EM i håndbold i Danmark.

Mandag aften så han sit hold gøre rent bord i gruppe B med en sejr over Sverige, men han var brødebetynget over for arrangørerne på det efterfølgende pressemøde.

- Først og fremmest vil jeg gerne sige undskyld til alle, for jeg værdsætter virkelig meget den indsats, den danske regering og Dansk Håndbold Forbund leverer for at gennemføre dette mesterskab. Det er det vigtigste, jeg gerne vil sige til dem, der føler sig ramt: Jeg er ked af det, sagde Ambros Martin ifølge TV2 Sport.

Han bevægede sig lørdag om på den forkerte side af afspærringen til rød zone, hvor han havde en samtale med generalsekretæren for det russiske håndboldforbund, Denis Bogomolov, der opholder sig i blå zone og altså kan bevæge sig frit rundt.

Men det var ikke intentionen at bryde reglerne fastslog Martin mandag.

Han er ikke den eneste, der har overtrådt coronarestriktionerne. Mandag uddelte EHF advarsler til fem deltagernationaler. EHF uddelte også advarsler til Tjekkiet, Serbien, Kroatien og Spanien for ikke at respektere dele af protokollerne.

Formanden for Dansk Håndbold Forbund (DHF), Per Bertelsen, er skuffet over, at EHF nøjedes med at uddele advarsler.

- Jeg er rigtig, rigtig ked af, at den afgørelse er kommet. Det var efter min opfattelse en helt klar aftale, vi havde med EHF, hvordan konsekvenserne ville være, hvis man stak sin næse ud over den røde zone.

- Jeg er super ked af, at vi har nogle, der ikke kan finde ud af at blive inden for den boble, som vi har kæmpet så hårdt for, sagde Per Bertelsen til TV2 Sport.

Danmark skulle have afholdt EM sammen med Norge, som dog sprang fra på grund af coronapandemien kort inden slutrunden.

Den danske regering gav i sidste ende grønt lys til, at Danmark kunne være solovært, hvis man kunne leve op til de stramme protokoller.