Russisk landstræner slipper med advarsel for boble-brud

Ruslands landstræner Ambros Martin slipper med en advarsel, efter at han lørdag bevægede sig ud af den røde boble, som trupperne befinder sig i ved EM i håndbold i Danmark.

EHF har desuden uddelt advarsler til Tjekkiet, Serbien, Kroatien og Spanien for ikke at respektere dele af hygiejneprotokollerne, der skal minimere risikoen for coronasmitte.

EHF understreger, at der er tale om en sidste advarsel. I tilfælde af nye overtrædelser af reglerne vil man øjeblikkeligt blive udelukket fra resten af turneringen.

Ambros Martin bevægede sig lørdag om på den forkerte side af afspærringen til rød zone, hvor han havde en samtale med generalsekretæren for det russiske håndboldforbund, Denis Bogomolov, der opholder sig i blå zone og altså kan bevæge sig frit rundt.

Situationen blev fanget af TV2 Sports kamerarer, og på baggrund af disse åbnede EHF en sag.

EHF så på situationen med stort alvor sagde generalsekretær Martin Hausleitner til TV2 Sport søndag.

- Man skal altid tage i betragtning, at der er forskellige grader af ikke at følge reglerne. I denne sag er der ingen tvivl om, der er en konflikt i forhold til restriktionerne. Men vi vil selvfølgelig gøre det klart, at det ikke var, hvad vi havde regnet med, sagde Hausleitner.

Rusland har vundet sine to første kampe ved EM og skal mandag aften møde Sverige.