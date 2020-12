Der var uroligheder før, under og efter kampen, da England i 2016 mødte Rusland ved EM i 2016. (arkivfoto)

Russisk hooligan skal afsone ti år i fængsel for EM-vold

Pavel Kossov fik ti års fængsel for at bruge en jernstang til at slå en englænder, der blev hjerneskadet.