Russisk curlingspiller dropper høring i dopingsag

Den russiske curlingspiller Alexander Krushelnitsky har ikke tænkt sig at møde op for at give sin del af forklaringen på, at han under vinter-OL i Pyeongchang har afleveret en positiv dopingprøve.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) afholder en høring i sagen torsdag, men den bronzevindende curlingspiller mener ikke, at han vil få noget ud af at forsvare sig selv.