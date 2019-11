Russisk antidopingchef forventer udelukkelse i fire år

Udmeldingen kommer, efter at det mandag aften kom frem, at et udvalg under Wada har anbefalet fire års karantæne til Rusland, fordi landet i mange år har set stort på antidopingreglerne og fortsætter med at gøre det.

- Vi er på vej ind i en ny fase af Ruslands dybe dopingkrise i de næste fire år, siger Rusada-chefen.

- Fire år er lang tid. Det er to gange OL, konstaterer han.

Ganus refererer til næste års sommer-OL i Tokyo, mens der to år senere venter et vinter-OL i Beijing. Her vil Rusland efter alt at dømme være udelukket som land, hvis Wadas udelukkelse bliver en realitet.

I stedet vil russiske atleter - ligesom ved vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang - skulle stille op under neutralt flag.

Udelukkelse kan også bringe landets status som en af 12 værter for næste års EM-slutrunde i fare. Rusland er placeret i samme gruppe som Danmark og Belgien i turneringen, som der trækkes lod til 30. november.

Rusland vil dog have mulighed for at appellere en eventuel afgørelse til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Rusland har været i søgelyset, fordi man mistænkte landets antidopingagentur for at fuske med atleternes prøveresultater.

Wada bad om at få disse udleveret og fik det også i januar i år. Men i september kom det frem, at russerne havde manipuleret med disse data, og derfor står landet nu til en historisk hård straf.

Ifølge Yuri Ganus bør Ruslands præsident, Vladimir Putin, tage affære.

- For at være helt ærlig venter jeg på, at præsidenten tager aktiv del i det her.

- Der er mange problemer inden for sport her, men det sværeste og mest tragiske er at se vores udøvere blive taget som gidsler af de sportslige lederes handlinger.

- Vi har brug for rigtige ændringer.

- Vi har brug for nye sportslige ledere, siger Yuri Ganus i interviewet med AFP.

9. december skal Wadas bestyrelse træffe en endelig afgørelse om Rusland på et møde i Paris.