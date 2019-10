Russisk antidopingchef forventer langvarig OL-udelukkelse

De bedste russiske atleter kommer næppe til at kunne konkurrere frit under russisk flag ved OL i Tokyo næste år eller ved vinter-OL i Beijing i 2022, selv om de opfylder de sportslige krav for at deltage.

Det siger han i et interview med det franske nyhedsbureau AFP efter sag om manipulation af udleveret dopingdata.

- Ruslands olympiske hold kommer ikke til at kunne deltage fuldt ud i de olympiske lege i Tokyo (...) Jeg tror også, at det samme vil være tilfældet ved vinter-OL i Kina, siger Yuri Ganus.

I hans optik er det bedste scenarie for russerne, at enkelte atleter får lov til at deltage, hvis de bliver inviteret - underforstået undersøgt og godkendt - ligesom det var tilfældet ved vinter-OL i Pyeongchang sidste år.

Rusland har tidligere haft et statskontrolleret antidopingprogram. Det har medført, at russiske atleter ved flere internationale idrætsstævner helt har fået forbud mod at deltage, eller også har de ikke fået lov til at konkurrere under russisk flag.

Det er manipulation af udleveret dopingdata, der får Yuri Ganus til at frygte restriktioner for Ruslands OL-deltagelse i fremtiden.

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har efter lang tids venten rekvireret en masse dopingdata fra et laboratorium i Moskva, men i september meddelte agenturet, at der var "uoverensstemmelser" i de udleverede data.

Yuri Ganus har efter eget udsagn forsøgt at komme til bunds i, hvem der har manipuleret de udleverede prøver. Manipulationen fandt angiveligt sted på den aften, hvor data blev overleveret til Wada.

Antidopingbossen blev ansat i 2017 for at rydde op i det russiske dopingmorads, og han har flere gange ytret sig - efter russiske standarder - uvant kritisk om embedsfolk og det russiske system.

Det gør han igen.

- Alle mine udtalelser er rettet mod, at vi skal tage de rigtige beslutninger. Rusland kan ikke fortsætte med sine gamle metoder, for det gør dopingkrisen værre.

- Vi er nødt til at komme af med tanken om, at Vesten prøver at lægge pres på os. Det er Rusland, som skal få sine egne ting i orden, siger Yuri Ganus til AFP.

Han påpeger også, at Rusland bør ansætte nye folk i sportsorganisationernes ledelser samt en ny sportsminister. I kampen for en renere sport regner han med støtte fra præsident Vladimir Putin, siger han.