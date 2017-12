Russisk VM-træner har succes med vrede og skældud

Før fredagens opgør mod Danmark fik han en af sine spillere til at tude i flere minutter efter en russisk sejr på 29-28 over Japan, da et boldtab var tæt på at koste sejren.

- Hun dummede sig i de sidste sekunder. Det var meget farligt, og derfor var hun ked af det.

- Og så sagde jeg lidt til hende, siger Trefilov og griner af sit udfald mod spilleren.

- Med 40 sekunder tilbage havde jeg lige fortalt mine spillere, at de skulle holde fast i bolden uden at løbe nogen risiko.

- Men så mistede de bolden, og Japan havde 15 sekunder til at lave et sidste angreb og få uafgjort. Jeg var utilfreds. Jeg havde lige forklaret dem alt.

- Ulrik Wilbek havde smidt en flaske i gulvet, tilføjer Trefilov med henvisning til den tidligere danske landstræner, der også viste følelser - dog på en lidt anden måde.

- Ingen følelser - ingen sport, siger Trefilov om sin ledelsesstil.

- Mod Japan så jeg et russisk hold, der ikke ville løbe. De ville kun gå. Det var vigtigt at give dem noget energi og nogle impulser, så de begyndte at løbe, forklarer han.

Efter kampen var han dog forbi flere af sine spillere for at uddele kram.

Med fire VM-titler og OL-guld i Rio er den 62-årige kæmpe fra Krasnodar en ubetinget succes, og det igangværende VM er foreløbig ingen undtagelse.

Før opgøret mod Danmark har Rusland vundet de fire første gruppekampe og ligner et hold, der vil blande sig i kampen om VM-titlen.

Mens Rusland jævnligt har vundet mesterskaber de senere år, så er det over ti år siden, at Danmark senest hævede et stort trofæ.

Trefilov mener, at for få danske spillere får chancen i de danske klubber.

- Det er udlændinge, der er på banen, og der er ikke plads til de unge danskere.

- For fem år siden var den danske liga meget stærk med spillere fra lande som Montenegro, Rusland og Norge. Men udlændingene i den danske liga er problemet.

- De unge spillere får ikke mulighed for at få erfaring. En spiller har brug for otte år til at udvikle sig til en topspiller, mener han.

Russisk sport befinder sig i øjeblikket i et stormvejr med Den Internationale Olympiske Komités (IOC) udelukkelse af Rusland fra det kommende vinter-OL i 2018 som følge af store dopingproblemer.

Trefilov er patriot og slår fast, at han aldrig nogensinde kommer til at træne et hold uden for Rusland efter IOC-beslutningen.

- Det skal jeg aldrig efter udelukkelsen af Rusland fra OL.

- Det er selvfølgelig ikke i orden, når nogen bryder reglerne, og nu er Rusland i sådan en situation. I Danmark ville man også være sure, hvis jeres flag blev fjernet.

- Jeg har jo set, at der er flag i alle haverne i Danmark.

- Jeg synes, at alle skal være patrioter. Det er vigtigt, uanset hvor man kommer fra, siger Trefilov.

Både Rusland og Danmark er før mødet sikret en plads i ottendedelsfinalerne.

Fredagens opgør spilles klokken 20.30.