Russisk NHL-stjerne stjæler showet i danskerklubbers opgør

Frederik Andersen sad på bænken hele kampen for Toronto.

Den russiske superstjerne Alex Ovechkin var kampens store profil. Ovechkin gjorde det til 1-0 og 2-0 i første periode, før Jakub Vrana bragte Washington foran 3-0 i anden periode.

Dermed så det sort ud for Toronto, der ellers er godt kørende i NHL. Men to scoringer i de første seks minutter af tredje periode betød, at kampen igen var helt åben.

Men i kampens sidste minut slog Ovechkin til igen. Russeren scorede i åbent net, da Toronto pillede Curtis McElhinney ud for at forsøge at score det udlignende mål med en ekstra spiller i angrebet.

I Detroit tabte hjemmeholdet Red Wings til New Jersey Devils efter overtid. Frans Nielsen fik 14 minutter på isen.

Den ordinære spilletid endte 3-3, men efter to minutters overtid scorede Brian Gibbons det afgørende mål for New Jersey, der dermed vandt 4-3.