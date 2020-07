Ruslands atletikforbund får to uger til at betale millionbøde

Lidt over to uger. Så meget tid har World Athletics (WA) givet Det Russiske Atletikforbund (Rusaf) til at betale en bøde, som russerne har fået i forbindelse med dopingbrug og manipulation med dopingprøver.

Hvis ikke Rusaf senest 15. august hoster op med 6,3 millioner dollar, cirka 40 millioner kroner, vil forbundet blive udelukket.