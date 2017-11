Rusland vil tillade regnbueflag under VM

Alexei Smertin, der er VM-ambassadør og ansat i Det Russiske Fodboldforbund, garanterer, at et medbragt regnbueflag ikke vil være i strid med den russiske lovgivning, der forbyder promovering af homoseksualitet over for mindreårige.

Fodboldfans kan trygt medbringe regnbueflag til kampene under VM i Rusland til sommer.

- Der vil helt sikkert ikke ske bortvisninger af folk med regnbuesymboler. Man kan komme uden at blive straffet for at vise følelser, siger den tidligere topspiller på en konference torsdag.

- Loven handler om propaganda i forhold til mindreårige, og jeg kan ikke forestille mig, at fansene vil gå ind på skoler og fortælle om homoseksualitet, siger Smertin.

Meldingen kommer dagen efter, at den London-baserede organisation Fare, som arbejder imod og oplyser om diskrimination, i en nylavet guide frarådede homoseksuelle fodboldturister at holde i hånd under VM i Rusland.

- Hvis der går homoseksuelle fans ned ad gaden (i Rusland, red.) og holder i hånd, kan det så være farligt for dem? Det kommer an på, hvilken by de er i, og hvad klokken er på dagen, sagde Fare-direktør Piara Powar ifølge AFP.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har ikke ønsket at udtale sig om den guide, Fare har lavet, men en talsmand sagde onsdag, at Fifa "har nultolerance over for diskrimination".