Rusland overvejer appel af OL-udelukkelse

Først meldte nyhedsbureauet Reuters med mediet R-Sport som kilde ud, at præsidenten for Den Russiske Olympiske Komité (ROC), Alexander Zhukov, havde sagt, at Rusland ville appellere afgørelsen til CAS.

Få minutter senere kom der en kontramelding fra det russiske nyhedsbureau Tass.

Her var meldingen - stadig med Alexander Zhukov som kilde - at russiske atleter ville debattere udelukkelsen på et konvent for russiske atleter.

- Vi bliver nødt til at debattere disse beslutninger. Vi tænker, at det vil være i fokus ved det olympiske møde med deltagelse af atleter, der er kandidater til legene i 2018, samt trænere og repræsentanter fra sportsforbundene, siger Alexander Zhukov ifølge Tass.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) meddelte tirsdag aften, at Ruslands Olympiske Komité bliver udelukket fra at deltage ved vinter-OL i Pyeongchang næste år.

IOC suspenderede blandt andre Alexander Zhukov som IOC-medlem.

Det er konsekvensen af afsløringerne om massiv doping blandt russiske atleter, en sag som blev oprullet for nogle år siden.

Nogle russiske atleter kan dog få lov til - hvis de opfylder en række krav - at stille op ved vinter-OL under det olympiske flag, meddeler IOC på Twitter.

Disse atleter må ikke tidligere have været dømt for dopingbrug, og de skal gennemgå omfattende dopingkontrol for at blive godkendt til at stille op.

Det bliver altså ikke som atleter under det russiske flag, men de vil deltage som "olympisk atlet fra Rusland", meddeler IOC.

IOC har samtidig stanget en livtidskarantæne fra OL ud til den tidligere russiske sportsminister Vitaly Mutko.

Han er Ruslands vicepremierminister, og han står i spidsen for den komité, der leder VM i fodbold i Rusland næste år.

Den daværende vicesportsminister, Yuri Nagornykh, er ligeledes blevet idømt karantæne på livstid fra OL.