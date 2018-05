Rusland nægter dopingkritisk journalist indrejse til VM

Rusland vil ikke have noget at gøre med en dopingkritisk tysk tv-journalist ved VM i fodbold.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Hajo Seppelt er kendt for at være særdeles kritisk i dækningen af doping, og han har tidligere lavet dokumentarprogrammer om doping blandt russiske atletikudøvere.

ARD meddeler, at Seppelts ansøgning om visum blev afslået med begrundelsen, at han står på en liste over folk, der er "persona non grata" (uønsket person, red.) i Rusland.

De russiske myndigheder gav ifølge AP ikke yderligere oplysninger om Seppelts afslag til ARD.

Både journalisten og ARD har længe afdækket doping i Rusland og benyttet sig af whistleblowers i arbejdet.

Ifølge AP kalder ARD afvisningen for "uden fortilfælde", og man henholder sig til, at det er normen, at der er fri adgang for medierepræsentanter ved store sportsbegivenheder som OL og VM i fodbold.