Rusland kræver at få russiske fans i Parken mod Danmark

I et officielt brev til Uefa skriver Alexander Alayev ifølge det russiske nyhedsbureau Tass, at Rusland er bekymret over udsigten til ikke at få russiske fans med mod Danmark 21. juni.

- Vi er ekstremt bekymrede over situationen, der betyder, at russiske fans ikke kan komme ind til kampen i gruppespillet mod Danmark, da mange har købt billetter til kampen.

- Baseret på ovenstående beder vi jer øjeblikkeligt undersøge muligheden for at give fansene adgang til kampen og foreslå en løsning på situationen, skriver Alexander Alayev.

Årsagen til at de russiske fans ikke kan komme og se kampen i Parken, skyldes coronarestriktioner, og at Rusland lige nu er et orange land på det danske udenrigsministeriums hjemmeside.

I Danmark skal man have et anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind i landet. EM-kampene betragtes ikke som et anerkendelsesværdigt formål, men som ren turisme.

- Myndighederne i Danmark har ingen plan om at tillade fodboldfans fra udlandet til EM-kampene.

- Rusland har tilladt alle med billetter adgang til Sankt Petersborg, og det gælder ikke kun fans fra de deltagende lande, skriver generalsekretæren.

Rusland og Danmark er i EM-gruppe med Belgien og Finland.

Danmark indleder EM mod Finland 12. juni, mens Belgien venter 17. juni i Parken.