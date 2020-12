Rusland indleder EM med sejr over Spanien

Ruslands håndboldkvinder indledte slutrunden torsdag aften med at besejre Spanien med 31-22 i Boxen i Herning. Det var den første kamp i gruppe B.

Spanierne begyndte ellers kampen ganske udmærket og kom også foran 11-8, inden Rusland vågnede op.

Russerne kom op i tempo i forsvaret og begyndte også at være skarpere i den anden ende.

Det spanske mandskab så derimod ud til at have svært ved fysisk at stå distancen og gik helt i stå i slutningen af første halvleg.

Russerne scorede fem gange i træk og gik til pause foran 13-11.

Spanien, der var i finalen ved VM i 2019, var langtfra på samme niveau som sidste år og kunne slet ikke følge med i anden halvleg.

Efter en spansk reducering til 14-15 skruede Rusland op for tempoet og trak fra og kom foran 20-15.

Derfra var der aldrig for alvor spænding om udfaldet, og russerne kørte en sikker åbningssejr i hus.

Rusland hentede sin seneste triumf, da holdet vandt OL-guld i Rio i 2016. Russerne har dog aldrig vundet EM og tabte senest finalen i 2018 mod Frankrig.

Der blev også spillet håndbold i EM's gruppe D, der afvikles i Kolding.

Og i den anden tidlige kamp torsdag vandt Tyskland overraskende 22-19 over Rumænien.