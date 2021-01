Rungsted vinder duel i istoppen på 75 farlige sekunder

To mål i løbet af en periode på 75 sekunder.

Det blev afgørende for, at Rungsted Seier Capital tirsdag aften vandt duellen mellem Metal Ligaens nummer to og tre med 2-0 på udebane i Esbjerg.

Begge scoringer blev lavet i overtal i slutningen af første periode. Først scorede canadieren Tim Daly efter 16 minutter og 15 sekunders spil, og 75 sekunder senere scorede den ofte målfarlige Nikolaj Rosenthal til 2-0.