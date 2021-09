Rungsted tilkæmper sig et enkelt point efter overtid

Tim Daly og Sebastian Sørensen stod for de to danske mål, mens canadiske Nick Petersen og Lukas Haudum stod for Klagenfurts tre.

Det danske nederlag efterlader Rungsted på tredjepladsen med tre point - kun et enkelt point efter både Klagenfurt og HC Donbass.

Trods en ihærdig dansk start fik Klagenfurt stille og roligt sat sig på opgøret, som første periode skred frem.

Flere gange skabte det østrigske mandskab oplagte scoringsmuligheder, men formåede ikke i første omgang at passere finske Ville Kolppanen i målet.

Kort inden pause skulle Rungsted få chancen for at tage føringen under et fem mod tre-spil.

Men i stedet for at udnytte muligheden fik det danske hold to hurtige udvisninger. Derfor kunne Klagenfurt veksle et undertal til et overtal i slutningen af perioden.

Men heller ikke her blev et langt powerplay brugt effektivt.

Der skulle dog blot gå fem minutter af anden periode, inden Rungsteds Sebastian Sørensen tog hul på kampens målscoring.

Her fik han plads til at flytte pucken helt frem til Klagenfurt-målet, hvor han med et hurtigt aftræk lagde den i nettet.

Men Klagenfurt overtog atter styringen efter 0-1-målet og blev hjulpet på vej af endnu et powerplay. Canadiske Nick Petersen fik sat en fortjent udligning i nettet.

Samme Petersen skulle kort inde i tredje periode ikke have meget plads, inden han også kunne gøre det til 2-1 til hjemmeholdet.

Men bedst som man troede, at Rungsteds kræfter var sluppet op, fik Tim Daly udlignet syv minutter før tid.

Det sendte holdene ud i overtid, som kort tid efter blev afgjort af en scoring af Lukas Haudum.

I Rungsteds første Champions League-opgør tog det danske hold en stor skalp ude mod ukrainske HC Donbass.

Her vandt Rungsted 3-2 efter straffeslag.