Rungsted tager lille skridt i kamp om hjemmebanefordel

Tirsdag aften tabte holdet med 2-3 til Herning Blue Fox på egen is, men nederlaget kom først efter straffeslag.

Ishockeymestrene Rungsted Seier Capital kæmper i øjeblikket for at slutte blandt de fire øverste hold i Metal Ligaens grundspil, men det er stadig på vippen, om missionen lykkes.

Derfor får Rungsted det ene point, og det kan vise sig at være særdeles vigtigt i bestræbelserne på at slutte på rækkens fjerdeplads. Med det ene point går Rungsted nemlig forbi Frederikshavn i tabellen før de sidste to runder af grundspillet.

Fjerdepladsen er vigtig, fordi den giver hjemmebanefordel i en eventuelt syvende kamp i første runde af slutspillet. Her kan Rungsted og Frederikshavn meget vel blive hinandens modstandere.

Rungsted førte 1-0 efter første periode mod Herning, men midtjyderne bragte sig foran 2-1 var på vej mod en sejr. 25 sekunder før tid udlignede Shane Hanna til 2-2 og fremtvang forlænget spilletid.

Der blev ikke scoret, og kampen måtte afgøres i straffeslag. Efter i alt ni afbrændere fra de to hold scorede Lasse Lassen og afgjorde kampen i herningensernes favør.

Herning ligger nummer to, men har ikke sikret andenpladsen endnu. Sønderjyske ligger to point efter i tabellen. Sønderjyderne vandt med 5-1 hjemme over Rødovre tirsdag aften.

Topholdet Aalborg Pirates tabte 2-3 hjemme til Esbjerg Energy efter forlænget spilletid, mens Herlev vandt 4-2 hjemme over Odense.