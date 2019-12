Rungsted slår tilskuerløse Rødovre efter balladekamp

I fredagens kamp i Metal Ligaen vandt Rungsted 2-0, og søndag var forskellen på de to hold endnu mere tydelig. Rungsted vandt over lokalrivalen med cifrene 4-0.

Lucas Andersen og Willie Raskob scorede de to første Rungsted-mål i første periode.

Hjemmeholdets Shane Hanna øgede til 3-0 i anden periode, inden Nikolaj Rosenthal lukkede og slukkede i tredje periode.

Rungsted-direktør Thomas Friberg ærgrede sig over, at kampen var nødt til være lukket for Rødovre-fans. Det forklarede direktøren dagen før søndagens kamp.

- Kampene mellem jul og nytår er historisk set nogle af de største fester, vi har i Bitcoin Arena, og derfor er det med et tungt hjerte, vi har været tvunget til at lukke udebaneafsnittet i forbindelse med kampen.

- Sikkerheden vejer altid tungest, og vi har i samarbejde med Danmarks Ishockey Union truffet de nødvendige forholdsregler, så alle tilskuere kan få en tryg oplevelse, siger Friberg til klubbens hjemmeside.

- Det er synd for de folk, der hver eneste dag arbejder hårdt for at få det til at løbe rundt, at et fåtal af utilpassede tilskuere ødelægger det for flertallet, mener Friberg.

I de øvrige søndagskampe i Metal Ligaen vandt Herning Blue Fox med 6-2 ude over Odense Bulldogs, Sønderjyske slog Esbjerg Energy med 3-0 på udebane, mens Aalborg Pirates vandt 5-1 hjemme over Frederikshavn White Hawks.