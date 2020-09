Rungsted sejrer efter 192 dages istørke i Metal Ligaen

Fredag skulle der så spilles igen, og fire kampe bød på målfest og 30 mål.

Esbjerg Energy tog imod Rungsted Seier Capital, som kan bryste sig af det seneste DM-guld, som blev hentet i sæsonen 2018-19.

Rungsted vandt kampen efter straffeslag, da den ordinære kamp endte 3-3.

Rungsted kom foran ved Rasmus Andersson, som efter en fornem aktion rundede Esbjergs keeper og lagde pucken i mål til 1-0 efter ni minutter af første periode.

Efter næsten 18 minutter sørgede Nichlas Hardt så for en 2-0-føring til gæsterne.

Fem minutter inde i anden periode reducerede Christian Wejse for hjemmeholdet, som med 1-2 havde alt at spille for.

12 minutter inde i perioden fik Esbjerg så udlignet efter powerplay, hvor Jeppe Vinther kunne lade sig hylde efter sin scoring.

To minutter før pausen var det så Brady Shaw, der sørgede for Esbjerg-føring på 3-2 med sit mål.

Rungsted var dog ikke væk, og Rasmus Thykjær Andersson udlignede til 3-3 med ti minutter igen.

Til sidst skulle der straffeslag til, og her var Rungsted bedst og vandt kampen.

Der blev spillet yderligere tre kampe fredag, og der var gang i målscoringen.

Aalborg Pirates vandt hjemme 4-3 efter forlænget spilletid, mens Frederikshavn White Hawks hjemme bankede Rødovre Mighty Bulls hele 6-1.

I Herning var der også målfest, da Herning Blue Fox tabte 3-6 mod Sønderjyske.