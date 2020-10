Rungsted opruster med lejet NHL-dansker

Alexander True fra San Jose Sharks bekræfter over for TV2 Sport, at han har underskrevet en lejeaftale med sin barndomsklub.

Over for TV2 Sport bekræfter True, at han skal spille resten af sæsonen - eller så længe NHL ligger stille - for Rungsted. Den 23-årige spiller er til daglig på kontrakt hos San Jose Sharks.

- Det er noget tid siden, jeg har været i kamp. Nu får jeg noget kamptræning ind i benene, og jeg savner at spille hockey, siger han til TV2 Sport.

- Når jeg har muligheden, så kan jeg ikke se, hvorfor jeg ikke skulle sige ja, forklarer han om bevæggrundene for at lade sig udleje.

Faktisk kan han få debut allerede fredag aften, når Rungsted møder Rødovre Mighty Bulls i Metal Ligaen.

Alexander True er søn af den tidligere landsholdsspiller Søren True, som var en af de første danskere til at drage over Atlanten i sin ishockeykarriere. True senior spillede dog aldrig i NHL.

Alexander True står noteret for 12 NHL-kampe for San Jose, hvor han har lavet fire point i form af fire assister.

Rungsted kunne for lidt over en måned siden offentliggøre, at man også har lejet NHL-danskeren Patrick Russell, som er på kontrakt i Edmonton Oilers.