Rungsted og Aalborg skal bryde dårlige stimer i semifinaler

Det nordsjællandske hold har dog svært ved at slå sønderjyderne i 2021. Medregner man pokalturneringen, er tre ud af fire indbyrdes kampe tabt.

Svenske Mattias Persson, der er pointtopscorer for Rungsted i denne sæson, medgiver, at det bliver en svær opgave.

- Vi har haft problemer med dem på det seneste, og det bliver stensikkert en hård opgave. Men slutspillet er en helt anden sag. Stillingen er 0-0, og rent taktisk tror jeg, kampene bliver de samme som i grundspillet.

- De kommer til at stå og vente på, at vi begår fejl. Så vi skal minimere vores fejl på offensiv blå linje og spille koncentreret, når vi angriber. Jeg er en af de spillere, der skal vove at bryde mønstre, siger Mattias Persson til Metal Ligaens hjemmeside.

Tirsdag indledes også den anden semifinaleserie, der står mellem Aalborg Pirates og Esbjerg Energy.

Aalborg har endnu ikke vundet over Esbjerg i indeværende sæson. Syv gange har vestjyderne trukket det længste strå inklusive pokalsemifinalen.

- Om ikke andet bør det give ekstra motivation til at slå dem. Hvis vi skal vinde titlen, så skal vi jo slå dem alle alligevel, siger Aalborgs Jeppe Jul Korsgaard til Nordjyske.

- Udefra er det nemt at sige, at det ikke er en ønskemodstander, men sådan kan man ikke helt sætte det op. Vi har ikke været på bar bund mod dem, og vi synes, at vi har været lidt uheldige.

Der spilles bedst af syv kampe for at finde finalisterne. For taberne er sæsonen forbi, da den traditionelle bronzekamp på grund af coronapandemien er aflyst.

Aalborg-Esbjerg begynder tirsdag 17.50, mens Rungsted-Sønderjyske går i gang 20.30.