Rungsted misser CL-avancement efter tæt kamp

Med en sejr tirsdag aften hjemme over franske Rouen Dragons ville Rungsted Seier Capital skrive dansk ishockeyhistorie og kvalificere sig til knockoutfasen i Champions League som det første danske hold nogensinde.

Men den afgørende gruppekamp gik ikke den danske mesters vej. Rouen sejrede med 4-2 og tager andenpladsen i gruppen.

Rungsted kom ellers flot tilbage i anden periode, hvor der både blev reduceret og udlignet efter en fransk 2-0-føring. Men i tredje periode var Rouen koldblodige.

Champions League-eventyret slutter dermed for Rungsted med fem point i de seks kampe.

I sidste uge mødtes de to klubber i Frankrig i det første indbyrdes opgør, og her blev Rungsted sendt hjem med en lussing på 1-5.

Rungsted fik også en dårlig start tirsdag, da det franske mandskab kom foran efter blot fire minutter.

Et skud på banden bag Rungsted-målet fløj tilbage foran mål, og her omsatte Loic Lamperier til scoring og en fremragende start for Rouen.

Blot et minut senere havde det danske hjemmebanehold en stor chance for en hurtig udligning, men en god redning i Rouen-målet satte en stopper for det.

Gode redninger var der flere af for Rouen i kampens første halvdel, hvor Rungsted dominerende skudstatistikken.

Den danske drøm om videre avancement led dog igen et alvorlig knæk efter fem minutter i anden periode. Tæt på mål blev pucken lagt til venstre forbi Rungsted-målmand Ville Kolppanen og så var der frit mål at score i for Vincent Nesa.

Men blot to minutter efter lykkedes det for Rungsted at komme på tavlen. Morten Jensen bragede pucken op i krydset efter power play til 1-2.

De gode takter fortsatte, og kort efter var der udlignet. Et skud langt udefra af Joachim Holten Møller sejlede i mål. Fem minutter efter Rouens 2-0-scoring var kampen dermed tilbage ved udgangspunktet inden sidste periode.

Her overtog Rouen langsomt styringen med kampen igen og med et kvarter tilbage på haluret kom franskmændene atter foran. Pucken blev fra højre side lagt ind foran mål, hvor Rolands Vigners skubbede den mellem benene på Kolppanen.

Rungsted kæmpede for udligningen og tog målmanden ud til sidst, hvilket dog betød endnu en Rouen-scoring til slutresultatet.

Det blev dermed ikke i år, at et dansk ishockeyhold kom videre fra Champions Leagues gruppespil.

Rungsted var kvalificeret til turneringen som dansk mester. Også Sønderjyske er med i turneringen som forsvarende vinder af Continental Cup, men inden sidste gruppekamp onsdag har klubben for længst udspillet sine chancer for avancement.

Sønderjyske har tabt samtlige fem kampe hidtil.