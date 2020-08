Rungsted henter erfaren landsholdsspiller hjem

Den 32-årige landsholdsforward Nichlas Hardt vil i de kommende sæsoner bringe lidt mere stjernestøv over ishockeyens Metal Liga.

I en pressemeddelelse mandag oplyser Rungsted Seier Capital, at man har lavet en treårig kontrakt med den erfarne forward.

Hardt forlod i foråret 2008 Herlev Eagles, da finske Tappara Tampere stod klar med en kontrakt. I den seneste sæson spillede han for Linköpings HC i Sverige.

Foruden karrieren i udlandet er det blevet til ni slutrunder ved A-VM for Danmark for Nichlas Hardt - senest på hjemmebane i 2018.

Ved de ni slutrunder har han spillet 60 kampe og bidraget med 22 point.

Det er altså en stor profil, Rungsted får hjem til dansk ishockey.

- Vi begyndte at lægge en føler ud hos Nichlas allerede i starten af 2020. Siden da har der været en løbende dialog, og jeg er selvfølgelig meget glad for, at det i sidste ende lykkedes begge parter at blive enige om en kontrakt, siger Rungsteds sportschef, Morten Hagen, i pressemeddelelsen.

- Jeg er sikker på, at Nichlas bliver en profil i den danske liga, og de danske hockeyfans i almindelighed, og Rungsted Seier Capitals fans i særdeleshed, kan godt begynde at glæde sig.