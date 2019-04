Rungsted forventer tæt finaleserie efter fantastisk sæson

- Det har været en fantastisk sæson. Fra starten var målet at slutte i top-4, så vi kunne få hjemmebane i kvartfinalen. Nu har vi både vundet grundspillet og pokalturneringen, siger Rungsted-wingen Nikolaj Rosenthal.

Han mener, at alt i truppen er gået op i en højere enhed.

- Tidligere stillede vi med en udenlandsk målmand, som vi ikke var så heldige med, men nu har vi fået en dansk målmand i Thomas Lillie, der har stået fremragende, forklarer han.

- Det har betydet, at vi har kunnet stille med otte "imports" i marken, vi har lavet et "homerun" på alle parametre med de udlændinge, vi har hentet. Alle har været bedre end forventet, og samtidig har de danske spillere steppet up.

Finaleserien spilles bedst af syv kampe, og Nikolaj Rosenthal forventer en tæt én af slagsen.

- Sønderjyske blev nummer to i grundspillet, hvor vi ikke havde de bedste resultater mod dem, men jeg forventer, at det bliver tæt, og at der ikke bliver scoret så mange mål.

- Sønderjyske har vel ligaens bedste defensiv, mens vi uden tvivl har den bedste offensiv, så det bliver offensiven mod defensiven, vurderer Nikolaj Rosenthal.

Hans træner, Erik Hjalmarsson, tog over som cheftræner, efter at Flemming Green i januar måtte stoppe af helbredsmæssige årsager, og Hjalmarsson har formået at fastholde den gode serie af resultater.

- Sæsonen var god fra start, og systemet har fungeret. Vi arbejdede videre med det, selv da Flemming stoppede, og har fået det til at fungere fortsat, siger Hjalmarsson.

- Jeg forventer, at det bliver en tæt finaleserie med god hockey. Ud fra sæsonen er vi måske en lille favorit, men jeg tror, at det mest tålmodige hold vinder, lyder trænerens vurdering.

Også i Sønderjyske forventer man en tæt kamp om guldet.

- Jeg tænker, at intensiteten og fysikken kommer til at få et markant ryk i forhold til kampene i grundspillet, så vi kan ikke sammenligne de kampe overhovedet, siger Daniel Galbraith.

Holdet gjorde sig klar til finalen med en samlet sejr på 4-0 over Aalborg og har derfor har lidt mere forberedelsestid til finalen.

- Vi har haft lidt tid uden kamp, og det er altid svært at vide, om en pause er en fordel eller ulempe.

- Vi har haft muligheden for at få lidt fri og samtidig gået til den til træning. Så batterierne er ladet godt op, siger Rungsted-backen.

Fredagens første DM-finalekamp begynder klokken 19.30 i Hørsholm.