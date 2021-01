Rungsted er tæt på stort comeback på isen

Rungsted Seier Capital havde chancen for at erobre førstepladsen i den bedste danske ishockeyrække. Men sådan gik det ikke.

Det kunne dog nemt være gået galt for Frederikshavn, som foran 4-0 var ved at smide det hele væk.

Rungsted reducerede tre gange i tredje periode og havde chancer til flere scoringer, men de blev alle brændt.

Nichlas Hardt, som scorede til 1-4 og 2-4, var ærgerlig over, at det ikke lykkedes at få udlignet.

- Vi kørte dem fuldstændig over i tredje periode, men det var ikke muligt at hente så mange mål, siger Hardt til TV2 Sport.

- Vi havde chancer til at score til både 4-4 og 5-4, men sådan er det. Vi må tage tredje periode med os

- Hvis vi er bagud 0-3 eller 0-4 i et slutspil, så ved vi, at det er muligt for os at komme tilbage, siger Nichlas Hardt.

Frederikshavns Christopher Frederiksen er irriteret over afslutningen på kampen, men han er trods alt lettet over de tre point.

- Vi blev alt for passive og for bange for at spille vores chance. Det straffede Rungsted, men vi vandt, og det var dejligt, siger Christoffer Frederiksen til TV2 Sport.

Rungsted er med nederlaget fortsat nummer to i ligaen med 64,5 point efter 30 kampe. Aalborg Pirates topper rækken med 65 point efter 31 kampe.

Der blev spillet to kampe mere fredag aften, og de endte begge med store udesejre.

Esbjerg Energy vandt 7-1 ude over Odense Bulldogs, mens Herning Blue Fox snuppede en udesejr på 6-2 over Sønderjyske.

Esbjerg er nummer tre i ligaen med 61,5 point efter 30 kampe, mens Herning er firer med 46,5 point efter 33 kampe. Frederikshavn har på femtepladsen også 46,5 point, men efter 31 kampe.

Der spilles 48 kampe i grundspillet.