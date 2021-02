Rungsted afværger nyt nederlag til bundprop kort før tid

Godt nok er det Rungsted Seier Capital, der fører Metal Ligaen, og Odense Bulldogs, der ligger isoleret på sidstepladsen, men indbyrdes har fynboerne en fint tag på det nordsjællandske mandskab.

For 14 dage siden vandt Odense 4-1 ude over Rungsted, og tirsdag aften var det fynske hold godt et halvt minut fra at gentage bedriften på hjemmebane.