Rune tager italiensk skalp og er klar til ATP-kvartfinale

Sonego blev nedlagt i en tæt kamp, hvor alle tre sæt blev taget i brug for at finde en vinder. Rune vandt med cifrene 6-7, 6-4, 6-4.

I kvartfinalen skal Rune overgå sig selv for at avancere. Her venter verdensranglistens nummer 16, spanske Pablo Carreño Busta. Kampen spilles fredag.

Første sæt endte med at skulle afgøres i tiebreak, efter at begge spillere holdt deres serv i samtlige partier.

Hverken Rune eller Sonego tillod den anden at nærme sig et brud. Ingen af de to spillere formåede således at komme til breakmuligheder.

I tiebreaken fik Sonego spillet sig til to sætbolde ved at komme foran 6-4, men Rune kæmpede sig tilbage og fik udlignet. Men med to vundne dueller i træk tog italieneren første sæt.

Andet sæt fortsatte som første. Begge spillere var i kontrol i egen serv. Lige indtil det tiende parti. Her kom kampens første brud, da Holger Rune på sin tredje breakbold sørgede for, at der skulle et tredje sæt til for at finde en vinder.

Her tog Holger Rune et afgørende skridt mod sejren, da han brød Sonegos serv til 5-3. Det gav danskeren mulighed for selv at serve kvartfinalebilletten i hus.

Men med ryggen mod muren hankede Sonego op i sig selv. Italieneren holdt kampen i gang ved at lave sit første servegennembrud.

Rune rystede dog ikke på hånden. I italienerens udlæg spillede han sig til to matchbolde, og med et forhåndsslag fra Sonego, der sejlede ud af banen på den anden, endte det altså med en dansk sejr.