Rumænsk tennisstjerne skipper US Open af coronahensyn

Nyeste prominente tennisnavn, der ikke rejser til New York, er rumæneren Simona Halep, verdensranglistens nummer to. Mandag gjorde hun sit afbud officielt.

Coronarelaterede afbud fortsætter med at regne ned over grand slam-turneringen US Open, der begynder om 14 dage.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Dermed slutter hun sig til verdensetter Ashleigh Barty, den forsvarende mester Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Belinda Bencic og Kiki Bertens, som er de fem andre spillere fra top-10, der har valgt at springe US Open over i år på grund af bekymring for coronasituationen.

- Efter at have vejet alle faktorer i forbindelse med de exceptionelle omstændigheder, vi befinder os i, har jeg besluttet ikke at rejse til New York for at spille US Open, siger Wimbledon-mesteren fra 2019.

- Jeg har altid sagt, at jeg vil sætte helbredet først i min beslutning, og derfor foretrækker jeg at blive i Europa for at træne.

Halep gjorde i sidste uge comeback efter den lange coronapause, og hun gjorde rent bord og triumferede i Prague Open.

Også den forsvarende US Open-mester hos herrerne, Rafael Nadal, har meldt afbud. Det samme har blandt andre Nick Kyrgios og Stan Wawrinka, mens Roger Federer har meldt afbud på grund af en knæskade.