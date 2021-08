Rugbytræner peger på sig selv efter PL-exit: Mit ansvar

Et nederlag til Frankrig på 50-52 sendte danskerne ud af turneringen, og det tager landstræner Jason Regier på sin kappe.

Drømmen var en plads i semifinalen, men det danske landshold i kørestolsrugby må lørdag nøjes med at spille om syvendepladsen ved de paralympiske lege.

- Spillerne er udmattede og frustrerede efter kampen. Vi mistede muligheden for at nå til semifinalen, og det er mit ansvar, at de ikke var forberedt godt nok.

- Vi tabte med to point, og den forskel skal vi kunne udligne. Det gjorde vi ikke. Hele vejen rundt klarede vi det ikke, siger han.

Danmark er med i disciplinen ved PL for første gang og kom til Tokyo med store ambitioner efter en andenplads ved EM i 2019.

En sejr i åbningskampen over de forsvarende mestre fra Australien gav håb om dansk succes, men et nederlag til værtsnationen Japan satte danskerne under pres før sidste gruppekamp.

Franskmændene vandt en tæt kamp med to point, men det var ikke, fordi de bragte noget overraskende, fortæller landsholdsspiller Kurt Busk Jensen.

- Vi vidste godt, hvad de ville komme med. Men de var lidt bedre end os. Det er der desværre ikke noget at gøre ved. Det er møgærgerligt, siger den 54-årige veteran.

I stedet gik Japan og Australien videre fra gruppen.

Natten til lørdag venter en placeringskamp mod en endnu ukendt modstander, og danskerne vil slutte godt af.

- Vi skal ud og vinde, siger landstræneren.

Danmark stiller med 25 atleter ved de paralympiske lege. Kørestolsrugbyholdets 12 spillere udgør næsten halvdelen af den danske trup.