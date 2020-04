Crystal Palace-manager Roy Hodgson vil meget gerne have spillet sæsonen til ende. (Arkivfoto)

Roy Hodgson vil undgå kunstig afgørelse på sæsonen

Den engelske sæson skal afgøres på fodboldbanen og ikke skrivebordet.

Det mener Crystal Palace-manager Roy Hodgson, som håber på, at udbruddet af coronavirus snart er overstået.

- Alle er helt enige om, at vi er nødt til at spille denne sæson til ende.

- Vi ønsker ikke kunstige beslutninger om, hvem der skal vinde ligaen, hvem der skal i Champions League, og hvem der rykker op og ned, siger Hodgson til klubbens hjemmeside.

Den tidligere FC København-træner understreger, at man skal følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Han er dog parat til en meget kort periode med forberedelse til den første kamp efter en eventuel genoptagelse af spillet samt korte pauser mellem kampene.

- Ideelt set ville vores spillere som minimum have tre eller fire uger til at forberede sig til den første kamp, men jeg accepterer, at der muligvis må skubbes lidt på den tidsramme, siger manageren.

Engelsk fodbold har været sat på pause siden 13. marts på grund af coronavirus og er det fortsat på ubestemt tid.