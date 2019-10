Christian Lønstrup blev suspenderet i FC Roskilde efter at have beskyldt flere spillere for matchfixing. Han opsagde efterfølgende sin stilling.

Roskilde-ejer om matchfixingsag: Der blev meget stille

- Stemningen var ret mærkelig.

Sådan beskriver FC Roskilde-ejer Carsten Salomonsson over for Politiken den dag i foråret, hvor daværende Roskilde-træner Christian Lønstrup anklagede spillerne for matchfixing.

Salomonsson var selv til stede på spillermødet dagen efter 1-2-nederlaget til Lyngby 12. maj og udtaler sig nu for første gang om selve episoden.

Han forklarer, at Lønstrup under mødet vendte et papir med overskriften "matchfixing".

- Der blev meget stille. Der stod forskellige ting, blandt andet at tre-fire spillere formentlig spillede på vores egne kampe, at der var spillet høje summer på FC Roskildes kampe gennem længere tid hos forskellige selskaber, siger Salomonsson til Politiken.

Lønstrup blev dagen efter mødet suspenderet på grund af beskyldningerne mod egne spillere, og han valgte efterfølgende at opsige sin stilling i klubben.

Salomonsson mener, at Lønstrup gjorde det rigtige ved at handle på det tip, han havde fået. Han er dog helt uenig i den måde, det blev gjort på.

- Det her handler ikke om at have ret eller ej. Det handler om håndteringen, og man håndterer ikke sådan noget her ved at stille sig op og åbent anklage folk uden at orientere sin ledelse og uden at komme med beviser eller navne.

- Han skulle være gået til mig, så jeg kunne gå til politiet. Det havde givet et forløb, hvor politiet kunne arbejde i fred og ro og undersøge sagen uden offentlighedens søgelys, der alt andet lige også kan advare eventuelle involverede, siger Salomonsson til avisen.

Han kalder tiden efter for et mareridt, hvor klubben mistede flere sponsorer og havde svært ved at finde nye på grund af sagen.

Politiet er stadig i gang med at efterforske sagen.