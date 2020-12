Roskilde Bordtennis vinder i tæt Champions League-åbning

Roskilde Bordtennis og Michael Maze har vundet en nervepirrende åbningskamp i Champions League over franske AS Pontoise-Cergy 3-2.

Kampen blev en tæt affære.

39-årige Maze og Roskilde var helt nede i sækken, men den erfarne dansker fik til sidst vendt kampen og sikrede klubben et godt udgangspunkt for resten af puljespillet.

Svenske Jens Lundquist åbnede godt for Roskilde med en sejr i fire sæt over tyske Patrick Baum fra AS Pontoise-Cergy.

Det franske hold kom dog hurtigt igen, da Tristan Flore sikkert slog Michael Maze i tre sæt og gjorde det til 1-1 i kampe.

I den tredje kamp sled 52-årige Allan Bentsen, som også er sportsdirektør for Roskilde, sig til en femsætssejr mod 27-årige Quentin Robinot.

Men igen formåede franskmændene at udligne, da Tristan Flore på ny tog en sejr - denne gang over Jens Lundqvist. Dermed stod det 2-2 i kampe.

Derfor måtte vinderen findes i en femte og afgørende kamp mellem Michael Maze og Patrick Baum.

Her nåede danskeren at komme bagud 0-2 i sæt, inden han vandt de to næste og fik tvunget kampen ud i et femte og afgørende sæt.

Det vandt danskeren 6-3, og dermed kan Roskilde fortsat gøre sig forhåbninger om at nå kvartfinalen i Champions League.

Lørdag venter tyske Saarbrücken, som ventes at blive puljens sværeste modstander.

Søndag møder Roskilde coronaramte Walter Wels fra Østrig, som har måttet hente to 12-årige talenter ind på holdet på grund af karantæner.

En andenplads i puljen vil være nok til at spille sig videre til kvartfinalen.