Rosenborg aflyser træningstur til Dubai efter fanpres

Årsagen er, at klubbens fans har udtrykt utvetydig kritik af valget af Dubai, som er et af de syv emirater i de Forenede Arabiske Emirater.

Emiratet får ofte hård kritik for synet på kvinder og homoseksuelle, og derfor mente fansene ikke, at klubben burde rejse til Dubai, som ellers er et yndet sted for mange skandinaviske klubber at rejse til i de kolde måneder.

- Vi mener, at dette valg går imod alle vores værdier som supportere og klub, lød det fra talsperson Espen Viken, der repræsenterer fangruppen "Kjernen", over for TV2 Norge mandag.

- Når der er så mange andre alternativer tilgængelige, burde det være helt unødvendigt at planlægge en træningslejr til sådan et sted.

Den holdning har Rosenborg taget til efterretning, og på klubbens hjemmeside meddeler man, at træningslejren rykkes til et andet land.

- Der har været meget høj aktivitet efter udmeldingen og delvist stærke reaktioner, siger Rosenborgs sportsdirektør, Stig Inge Bjørnebye, til TV2 Norge.

- Vi erkender, at vi har undervurderet de reaktioner til fordel for sportslige vurderinger. Med den erkendelse revurderer vi beslutningen.

- Vi rejser ikke til Dubai. 'Kjernen' har en stemme, som vi sætter pris på. Den stemme har været meget tydelig, og vi har trukket beslutningen tilbage. Nu kigger vi på andre muligheder.

De skandinaviske kolleger Malmö FF endte i samme situation sidste år, da klubben planlagde en træningslejr i Dubai. Også her fik fansene presset klubledelsen til at aflyse turen.

Også i Danmark er problemstillingen aktuel. Dansk Boldspil-Union (DBU) har arrangeret en ligalandsholdstur til emiratet Abu Dhabi, hvor homoseksualitet er ulovligt.

Det har ført til kritik fra Amnesty International Denmark og LGBT Danmark.