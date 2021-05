Rory McIlroy får første turneringssejr i næsten to år

Den 32-årige McIlroy endte samlet i ti slag under par og sluttede et enkelt slag bedre end mexicaneren Abraham Ancer.

Nordmanden Victor Hovland sluttede på en delt tredjeplads i otte slag under par.

Inden det afsluttende 18. hul var McIlroy foran med to slag, men hans teeslag endte ude i roughen tæt på en bæk. McIlroy valgte at tage et strafslag, hvorefter han sendte bolden på green og fik bolden i hul på sit andet put, hvilket lige akkurat var nok til at fastholde førstepladsen.

Sejren kommer to uger før årets anden major, US PGA Championship.

Det er tredje gang i karrieren, at McIlroy vinder Wells Fargo Championship. I 2010 fik han sin første sejr på PGA-touren i netop den turnering. I 2015 gentog han bedriften, da han satte banerekord med 61 slag på tredje runde.