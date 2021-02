Rooney vil have VAR skrottet: Det fjerner følelserne

Den tidligere angriber, som i dag er cheftræner i Championship-klubben Derby, mener således, at VAR-systemet skal afskaffes.

- Personligt synes jeg, spillet er bedre uden. Selv om man kan være frustreret efter kampe, så må vi have tiltro til, at dommerne gør deres arbejde, så godt de kan, siger Wayne Rooney ifølge AFP.

Videodommersystemet har fået masser af kritiske kommentarer med på vejen, siden det blev indført i Premier League i sommeren 2019.

Wayne Rooney nåede ikke selv at spille Premier League med VAR, men han har alligevel en klar holdning til det brandvarme emne.

- Det tager følelserne ud af øjeblikket, siger han.

- Jeg kan huske nogle af de mål, jeg har scoret, hvor jeg kunne have været både onside og offside. Man kigger lige over på linjevogterens flag og ser, om det er oppe eller nede, og så fortsætter man med at juble, siger han.

Situationen efter en scoring er et af de vigtigste øjeblikke i fodbold, mener Wayne Rooney.

- Fansene føler sig forbundet til deres klub og deres spillere, når de fejrer et mål sammen. Hvis man fjerner det, så taber man den forbindelse, spillerne har til fansene, siger han.

I Championship, hvor Wayne Rooney i dag er cheftræner, er der ikke VAR, og der er ikke de store chancer for, at den tidligere engelske bomber kommer til at mærke Premier League på egen krop lige foreløbig, hvis han bliver hængende i Derby.

Klubben ligger således i den nederste halvdel af den næstbedste række.

I sin aktive karriere spillede Wayne Rooney 491 Premier League-kampe og scorede 208 gange.