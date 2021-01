Rooney opgiver spillerkarriere og bliver manager

Den tidligere engelske landsholdsangriber Wayne Rooney har scoret sit sidste mål som professionel fodboldspiller.

Fredag meddeler den engelske klub Derby County fra den næstbedste række, at Rooney nu officielt går fra at være spillende manager til permanent manager.

Hans kontrakt som manager løber frem til sommeren 2023.

Rooney har allerede haft ansvaret på sidelinjen siden november sidste år, hvor klubben fyrede hollænderen Philip Cocu. Den mangeårige stjerneangribers sidste kamp på banen var derfor 25. november sidste år i en udekamp mod Middlesbrough.

Derbys ledelse er tilfreds med den måde, som Rooney har fået vendt klubbens spil og resultater, og selv ser 35-årige Rooney frem til at fortsætte sit arbejde i den ambitiøse klub.

- Det er en ære at få muligheden for at efterfølge folk som Brian Clough, Jim Smith, Frank Lampard og Philip Cocu, siger Rooney med henvisning til en række af sine forgængere.

- Jeg kan love alle i klubben og alle dens fans, at min stab og jeg vil vende alle sten i bestræbelserne på at forløse klubbens potentiale, siger Rooney.

Han skiftede til Derby i januar sidste år efter en afstikker til DC United i nordamerikanske MLS.

Han indledte sin aktive karriere i Everton, og han var betragtet som klodens måske største angrebstalent, da han i 2004 skiftede til Manchester United, hvor han havde stor succes frem til 2017. Her gik turen tilbage til hjerteklubben Everton, inden han var et smut i USA.

Han har spillet 120 landskampe og scoret 53 mål for England, hvilket gør ham til den mest scorende engelske landsholdsspiller gennem tiderne.