Rooney er skuffet over Sergio Romeros frisparksredninger

Manchester Uniteds målmand, Sergio Romero, var ikke i et særligt "venligt humør", da han nægtede Wayne Rooney et mindeværdigt øjeblik mod sin tidligere klub.

Det skriver den britiske avis The Independent.

Anfører Rooney kom to gange tæt på at score for Championship-klubben, men United endte med en overbevisende 3-0-sejr på mål af Luke Shaw og Odion Ighalo.

Den 34-årige tidligere United-stjerne var tæt på at score kampens første mål på et frispark i det 18. minut, men Romero fik skubbet bolden væk fra det nederste venstre hjørne.

Imens sang de tilrejsende United-fans på tribunerne:

- Hvis Rooney scorer, løber vi på banen.

Også til allersidst i kampen reddede United-målmanden et frispark fra sin gamle holdkammerat.

- Sergio var ikke i et venligt humør, jokede Wayne Rooney efter kampen.

- Han kunne godt have ladet den gå ind. Det ville have været dejligt. Men sådan skulle det ikke være.

Selv om det ikke lykkedes Derby at nå kvartfinalen i FA Cuppen, er den spillende træner stolt af sit hold.

- De (Manchester United, red.) var det bedste hold i aften, men sikke en oplevelse det har været for vores unge gutter. Selv om vi tabte, vil det gøre en stor forskel for dem, lød det fra Rooney ifølge The Independent.

- Det er niveauet. Forskellen ligger i boldhåndteringen.

- Vi skuffede ikke nogen i aften. Vi gav alt, hvad vi havde, og desværre var det ikke nok.

Manchester United møder Norwich i kvartfinalen i FA Cuppen lørdag den 21. marts.