Ronaldos drømmemål kroner Reals ydmygelse af Juventus

Det var et identisk Real Madrid-mandskab fra finalen 3. juni sidste år. Dengang blev Juventus trynet i anden halvleg, og det spanske mandskab fortsatte i samme spor og vandt sikkert med 3-0 på udebane.

Sidste sæsons finalister i Champions League, Juventus og Real Madrid, tørnede sammen i et brag af en kvartfinale på et udsolgt Allianz Stadium i Torino.

Cristiano Ronaldo sørgede for aftenens højdepunkt med et pragtmål på saksespark i anden halvleg.

Der gik ikke engang tre minutter, før bolden for første gang lå inde bag Gianluigi Buffon i Juventus-målet.

Det var topscoreren i årets turnering, Cristiano Ronaldo, som med ydersiden af højrefoden satte sit 13. mål i årets Champions League ind.

Den spanske hovedstadsklub fik generelt en god start på kampen, hvor holdet med fire spillere inde på den centrale del af midtbanen holdt på bolden i egne rækker.

Juventus var dog bestemt ikke ufarlig. Paulo Dybala fik Juventus' første mulighed efter seks minutter, men Madrid-anfører Sergio Ramos fik blokeret forsøget i sidste øjeblik.

Efter omkring 20 minutters spil fik den tidligere Real Madrid-spiller Gonzalo Higuain muligheden for at gøre det onde ved sin gamle klub, da han fik sidste fod på et frispark. Men denne gang fik Keylor Navas pareret afslutningen.

Mod første halvlegs slutning sendte Toni Kroos et tørt hug på Juventus' overligger.

Kort efter kunne Giorgio Chiellini have udlignet i den anden ende af banen, men tæt foran mål fik han ikke dirigeret sit hovedstød inden for målrammen.

Ronaldo var tæt på at blive dobbelt målscorer kort inde i anden halvleg, men forsøget gik snært forbi stolpen.

I det 56. minut havde Dybala næsten heldet med sig, da hans frispark næsten blev afrettet i mål, men endnu en gang gik bolden uden om stolpen.

Real Madrids portugisiske stjerne, Cristiano Ronaldo, var ikke færdig med at vise sig frem.

I det 64. minut kunne Juventus-tilhængerne blot se måbende til, hvor han leverede et mål ud over det sædvanlige, da han med et saksespark gjorde det til 2-0 til gæsterne.

Kort efter blev det endnu værre for Juventus, da Paulo Dybala fik rødt kort, og med en mand i undertal havde Torino-klubben ikke mere at komme med.

Seks minutter efter det røde kort gjorde Marcelo det til 3-0 på oplæg af Ronaldo, og så var ydmygelsen så småt en realitet.

Der blev ikke scoret yderligere i kampen, og dermed har Juventus et bjerg at bestige, når der skal spilles returkamp 11. april på Santiago Bernabeu i Madrid.