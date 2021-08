Ronaldo takker Juventus-fans for deres vedvarende respekt

I kølvandet på Cristiano Ronaldos farvel til Juventus kan både han og klubben se tilbage på de sidste tre år, hvor begge parter opnåede store ting.

Det skriver den portugisiske fodboldstjerne i et opslag på Instagram, efter at det fredag blev bekræftet, at han skifter til sin tidligere klub Manchester United.

- Når alt kommer til alt, kan vi se tilbage og blive mindet om, at vi opnåede fantastiske ting. Ikke alt det, vi ønskede, men alligevel fik vi skrevet en temmelig smuk fortælling sammen, skriver han.

I 2018 skiftede Ronaldo fra den spanske storklub Real Madrid til Juventus, hvor det blev til tre sæsoner og to italienske mesterskaber. Det endte dog aldrig med europæisk succes, som var det store mål i Italien.

- Jeg gav mit hjerte og min sjæl til Juventus, og jeg vil elske Torino indtil mine sidste dage.

- "Tifosi bianconeri" (Juventus-fans, red.) respekterede mig altid, og jeg forsøgte at takke dem for den respekt ved at kæmpe for dem i hver eneste kamp, i hver eneste sæson, i hver eneste turnering.

I opslaget på Instagram citerer Ronaldo Juventus' officielle slagsang, "Storia di un Grande Amore".

- Jeg vil altid være en af jer. I er nu en del af min historie, ligesom at jeg føler mig som en del af jeres. Italien, Juve, Torino, tifosi bianconeri, I vil altid være i mit hjerte, slutter han.

Juventus og Manchester United er ifølge United blevet enige om en transfersum, og Ronaldo mangler nu bare at blive enig med den engelske Premier League-klub om sine personlige vilkår. Desuden skal han have visum og bestå et lægetjek.

Ronaldo spillede for United fra 2003 til 2009.